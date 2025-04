Benfica x Farense: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (02), o Benfica entra em campo para enfrentar o Farense pela 27ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 16h15 (de Brasília). O jogo é fundamental para a manutenção do time benfiquista na briga pelo título, afinal, a equipe ocupa a segunda colocação com 62 pontos, três a menos que o líder Sporting. Já o Farense está na penúltima posição, com apenas 17 pontos.

Onde assistir

O streaming Disney+ transmite a partida ao vivo.

Como chega o Benfica

Sob o comando de um velho conhecido dos brasileiros, especialmente dos botafoguenses, o técnico Bruno Lage busca títulos à frente do Benfica. A equipe tenta emplacar a oitava vitória seguida na competição, pois venceu os últimos sete jogos. Vangelis Pavlidis é a principal esperança de gols, já tendo marcado 20 vezes na temporada. Além dele, Ángel Di María também é peça-chave para a conquista de mais três pontos.

Como chega o Farense

Ainda dá para escapar do rebaixamento? Com somente 17 pontos, o Farense está a cinco do primeiro time fora da zona de descenso. Além de precisar vencer, a equipe também depende de tropeços dos concorrentes diretos. No entanto, o time comandado por Tozé Marreco não vence há 13 partidas. A esperança de gols fica por conta de Tomané, que já marcou quatro vezes na competição.

BENFICA X FARENSE

27ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: Quarta-feira, 02/04/2025, às 16h45 (de Brasília) em Lisboa,

Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal

BENFICA: Anatoliy Trubin, Álvaro Carreras, Nicolás Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes, Florentino, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Ángel Di María, Bruma e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

FARENSE: Ricardo Velho, Pastor, Marco Moreno, Cláudio Falcão, Derick Poloni, Rony Lopes, Ângelo Neto, Zé Carlos, Yusupha Njie, Tomané e Rui Costa. Técnico: Tozé Marreco

