Guardiola revela previsão de retorno de Haaland após lesão

Durante a entrevista coletiva de Pep Guardiola, nesta terça-feira (1º), véspera da partida contra o Leicester, ele foi questionado sobre quanto tempo Erling Haaland deve ficar fora do Manchester City por lesão. De acordo com o treinador, a equipe médica estimou um período entre “cinco e sete semanas” de recuperação. O atacante se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, no último domingo (30).

“Desejo uma boa recuperação, que volte o mais rápido possível. Os médicos me disseram entre cinco e sete semanas. Às vezes, isso acontece com frequência neste país, tem sido assim. Esperamos que ele volte no final da temporada e esteja pronto para o Mundial de Clubes”, comentou Guardiola sobre a lesão de Haaland.

Na segunda-feira, o Manchester City divulgou um comunicado sobre a situação do atacante.

“O Manchester City confirma que Erling Haaland sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele passou por exames iniciais e será avaliado por um especialista para determinar a gravidade da lesão”, diz a nota do clube.

Além disso, Guardiola também falou sobre a possibilidade de Omar Marmoush substituir Haaland como centroavante:

“Vamos encontrar uma solução com os jogadores que temos. Isto porque cada um tem características diferentes. Teremos mais um atacante”, explicou.

Por fim, quando perguntado se algum jogador do elenco pode desempenhar exatamente o papel de Haaland, ele foi direto.

“Não temos outro jogador com as mesmas características dele. Sabemos disso. Mas precisamos nos adaptar. Há anos jogamos de formas diferentes no ataque, dependendo da qualidade dos jogadores. Ou seja, vamos buscar uma solução”, finalizou.

