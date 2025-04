Leila Pereira mostra força no Palmeiras e elege aliados no COF do clube

O grupo que compõe a gestão de Leila Pereira elegeu novos membros efetivos do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras. A votação ocorreu nesta segunda-feira (31), na sede social do clube paulista. É a primeira vez na história que o órgão, responsável por fiscalizar as contas e processos do Verdão, passa por essa renovação.

LEIA: Cessar-fogo! Textor quer encontrar Leila e selar a paz

Com os eleitos para suplentes, o COF agora terá 20 membros da situação e dois da oposição. O resultado demonstra a força de Leila Pereira nos bastidores, assim como de seus grupos aliados: a chapa União Verde e Branca (UVB) e a Palestra. Eleita em 2021 e reeleita no ano passado, a mandatária permanecerá no cargo até 2027.

Por sua vez, Carlos Degon e Valter Celso Teixeira Pinto, atuais presidente e vice do COF, foram reeleitos. Ambos são potenciais candidatos a permanecer no comando do órgão no próximo mandato de dois anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.