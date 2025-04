Milan x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Já na semifinal, a Copa da Itália recebe o Derby della Madonnina nesta quarta-feira (2). Será quando Milan e Inter duelam pelo jogo de ida, no San Siro, em Milão, às 16h (de Brasília), visando vaga na decisão. O outro lado da chave possui Empoli e Bologna frente a frente. Dentre os gigantes italianos, o Milan é o que detém o maior jejum dentro da competição. Afinal, não a vence desde 2002/03. Vamos, assim, saber como chegam os rivais?

Como chega o Milan

Longe de ter chance de título no Campeonato Italiano, o Milan vem de tropeço na temporada. Perdeu por 2 a 1 para o Napoli, no último domingo (30), peal 30ª rodada. Com o resultado, a equipe do técnico Sérgio Conceição encalhou de vez na nona posição, com 47 pontos. Longe, aliás, até de vagas europeias. Dessa forma, o título na Copa da Itália passa a ser de suma importância para os Rossoneri. Afinal, o campeão garante vaga na Liga Europa 2025/26.

Para este jogo, Conceição terá dois desfalques: Emerson Royal e Loftus-Cheek, lesionados. Em entrevista coletiva prévia ao duelo, ele salientou a importância da classificação à final.

“Podemos ver o copo meio cheio e meio vazio. Se tivermos que falar, veja quantos anos se passaram desde que o Milan conquistou dois títulos. Claro que, em termos de classificação, é crucial. O jogo de amanhã é importante porque nos permite chegar mais perto de uma final, de um título”, disse o treinador, que chegou nesta temporada e conquistou a Supercopa da Itália.

Como chega a Inter de Milão

Apesar do vice na Supercopa da Itália para o próprio Milan, a Inter segue vive pela tríplice coroa. Lidera o Italiano, com 60 pontos – três a mais que o vice-líder Napoli. Além disso, está na semifinal da Copa da Itália e nas quartas da Liga dos Campeões, onde encara o Bayern. São cinco vitórias seguidas somando todas as competições.

Para o duelo contra o arquirrival, Simone Inzaghi deverá ter um pesado desfalque. Afinal, Lautaro Martínez é dúvida enquanto se recupera de um problema muscular. Dmfries, Taremi, Zielisnki e Carboni – todos lesionados – estão fora de ação. O técnico fez mistério acerca da presença do goleiro Sommer.

“Sabemos certamente que a partida de amanhã (quarta) é muito importante. É uma semifinal da Copa Itália contra o Milan, um clássico. Há uma grande vontade de jogar uma grande partida contra um adversário de qualidade, que criou muitas dificuldades para nós e outros times este ano”, afirmou Inzaghi.

A Inter, bicampeã em 2021/22 e 22/23, busca o décimo título da Copa Itália. Somente Juventus (15) possui mais.

Milan x Inter de Milão

Semifinal da Copa Itália 2024/25 – jogo de ida

Data e horário: quarta-feira, 02/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana, Bondo, Pulisic, Reijnders e João Félix; Abraham. Técnico: Sérgio Conceição

Inter de Milão: Sommer (Martínez); Pavard, Acerbi e De Vrij; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Michael Fabbri (ITA)

Auxiliares: Fabiano Preti (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)

VAR: Rosario Abisso (ITA)

Onde assistir: Cazé TV

