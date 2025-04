Em meio a julgamento, Paquetá vive dilema no West Ham

Lucas Paquetá vive um momento complicado na sua carreira. Ele passa por uma audiência sobre a acusação de apostas e o julgamento está na terceira semana, próximo do fim. O meia passa por uma investigação por má conduta. Entre o processo, a dúvida se atua ou não pelo Newcastle.

O clube inglês, por sua vez, deixou a decisão para o próprio Paquetá. Aliás, essa seria sua primeira aparição desde que seu teste de manipulação de resultados da FA começou.

“Ele treinou bem e está agindo absolutamente normalmente. Ele só tem que lidar com o que tem que lidar, mas, da nossa perspectiva, ele está disponível e estamos ansiosos para vê-lo jogar. Não tenho expectativas sobre (quando seu julgamento terminará). Tenho o suficiente com que me preocupar com meu próprio trabalho aqui para questionar esse tipo de coisa”, disse Graham Potter, técnico do West Ham.

De acordo com o “Dailymail”, fontes próximas ao caso dizem que a turbulência tem sido extremamente desgastante para o jogador e que ele está desesperado por uma conclusão até o final desta semana. Vale ressaltar que ele nega todas as acusações.

Apesar da audiência terminar nos próximos dias, o veredito ainda pode demorar. Lucas Paquetá pode, inclusive, ser banido pela federação inglesa.

Caso Paquetá

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga o meia por má conduta em quatro jogos do West Ham entre 2022 e 2023. Segundo o inquérito, o brasileiro teria forçado cartões amarelos nas partidas, todas pelo Campeonato Inglês, para beneficiar apostadores.

Os jogos, por sua vez, aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

Aliás, o meia recebeu convocação para depor na CPI do Senado, mas pediu para ter seu depoimento adiado e ainda não prestou esclarecimentos.

Ex-técnico depôs a favor

O técnico David Moyes, que trabalhou com o jogador no clube inglês e atualmente comanda o Everton, prestou depoimento a favor do brasileiro, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Paquetá busca provar sua inocência no caso. Dessa forma, ele tem expectativas no depoimento do ex-treinador, que ainda segundo o portal inglês, deve ter relação especifica à advertência que o jogador recebeu no empate por 1 a 1 com o Bournemouth em agosto de 2023.

Na ocasião da partida, Paquetá era alvo do Manchester City e por isso, ele teria pedido para não entrar em campo, uma vez que atrapalharia a negociação. No entanto, David Moyes explicou ao brasileiro que pretendia utilizá-lo enquanto ele continuasse sendo seu jogador. Assim, o meia aceitou atuar, com a promessa de ser substituído. Porém, o meia só deixou o campo aos 49 minutos do segundo tempo, justamente após receber o cartão amarelo por tocar a mão na bola.

Assim, o meia espera provar que não poderia ter se envolvido em um esquema de apostas, uma vez que ele nem queria estar em campo.

