Neymar vai desfalcar o Santos contra o Bahia

Neymar ainda seguirá fora do Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O craque seguirá o tratamento da lesão na coxa esquerda e ficará contra o Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro. A previsão, agora, é que camisa 10 retorne somente no terceiro jogo da competição contra o Fluminense, no Maracanã.

Desde do dia 2 de março, Neymar vive altos e baixos na recuperação. Na semana passada, ele tentou fazer exercícios mais intensos no campo, mas precisou regredir no tratamento, voltando à fisioterapia e trabalhos na academia do CT Rei Pelé.

O problema de Neymar na coxa não é sério, mas o edema pode se tornar algo mais sério caso force sua volta aos gramados e com exercícios de mais intensidade. Portanto, é uma lesão que exige muita paciência e cuidado de todos.

Neymar vai completar um mês sem entrar em campo nesta quarta-feira (02/4). Ele sofreu um desconforto na coxa esquerda contra o RB Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista e desde então segue em tratamento. Neste meio tempo, o craque vai dividindo seu tempo entre os treinamentos no Santos, sua recuperação, além de sua família e amigos. No último sábado (29/3), ele acompanhou sua equipe na Kings League Brasil, Fúria, que fez sua estreia na competição.

Com contrato até 30 de junho e perdendo as duas rodadas iniciais, Neymar ainda poderá fazer outros dez jogos do Brasileirão e dois da terceira fase da Copa do Brasil. Há, afinal, a expectativa de que ele renove o vínculo até junho de 2026.

