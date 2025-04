Elanga e Murillo brilham e Nottingham vence United

O Nottingham Forest voltou a vencer no Inglês. Nesta terça-feira (1/4), em seus domínios, o City Ground, venceu o Manchester United por 1 a 0, golaço de Elanga, aos cinco minutos de jogo. O time da casa jogou fechado e buscou contra-ataques. Com a vantagem, se fechou muito, principalmente no segundo tempo, segurando a pressão e os chuveirinhos do United. No último lance da partida, Murillo salvou na linha o que seria o gol do empate. Assim, voltou a vencer o rival nesta edição da Premier League (fez 3 a 2, fora de casa, em Old Trafford, no turno).

O Nottingham faz a sua melhor temporada neste século e segue em terceiro lugar no Inglês, agora com 57 pontos. Está quatro pontos atrás do vice-líder Arsenal, mas tem boa frente para o quarto colocado Chelsea (59 pontos). Assim, tem enormes chances de voltar a jogar uma edição de Champions (foi campeão em 1978/79 e 1979/80).

Golaço de Elanga

Com um jogo consistente na defesa, deixando a bola com o United, o Nottingham foi bem mais eficaz do que o rival no primeiro tempo. Pesou muito para isso o belíssimo gol de Elanga, aos 4 minutos. Após retomar a bola na defesa do United, ele correu em desabalada carreira rumo ao gol, conseguindo escapar de três marcadores antes de chutar rasteiro no canto esquerdo de Onana, colocando o time da casa na frente.

O Nottingham seguiu insinuante nos contra-ataques, sempre com Elanga puxando as jogadas. Mas a saída de Aina, machucado, complicou a situação do time. Para recompor a defesa, o técnico Nuno Espírito Santo também tirou Danilo, aos 34 minutos, para deixar a defesa com três zagueiros. Foi o prenúncio de que o Nottingham se fecharia ainda mais.

Murillo garante a vitória do Nottingham

Foi o que aconteceu no segundo tempo, quando o United teve muito maior posse, fechando o jogo com 69%, e muito mais finalizações (25 a 8). Mas seus atacantes não estavam precisos. Assim, retrancado, mas administrando o tempo, o Nottingham conseguiu mais uma vitória, se mantendo no Top 3. Porém, levando sustos, como uma cabeçada de Maguire nos acréscimos, que não foi gol por acaso. E com Murilo salvando um gol certo em cima da linha no último lance do jogo. Quem chutou? Maguire. Não era dia do United e Murillo saiu comoo herpóis do dia, ao lado de Elanga.

Campeonato Inglês (30ª rodada)

Terça-feira (1/4)

Arsenal 2×1 Fulham

Wolverhampton 1×0 West Ham

Nottingham Forest 1×0 Manchester United

Quarta-feira (2/4)

Brighton x Aston Villa – 15h45

Bournemouth x Ipswich – 15h45

Southampton x Crystal Palace – 15h45

Newcastle x Brentford – 15h45

Manchester City x Leicester – 15h45

Liverpool x Everton -16h

Quinta-feira (3/4)

Chelsea x Tottenham – 16h

