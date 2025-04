PSG vence, de virada, e se garante na final da Copa da França

Atual tricampeão francês e campeão da Copa da França, o PSG se garantiu nesta terça-feira, 1/4, em mais uma final. Afinal, o time visitou o Dunkerque, pela final da atual edição da Copa da França e, depois de ver o rival (5º colocado da Segunda Divisão francesa) abrir 2 a 0, virou para 4 a 2. O jogo foi em Lille, no Pierre-Mauroy, já que o estádio do Dunkerque é acanhado para esta fase da competição, com apenas 4.200 lugares. A cidade da agremiação fica a 75 km de Lille.

Dembélé fez dois gols. Doue e o brasileiro Marquinhos completaram o placar para os parisienses. Os tentos do Dunkquerque foram de Sasso e Al Saad. Agora, o PSG vai em busca de seu 16º título da competição (é o maior vencedor). Seu rival será Cannes ou Reims, que jogam nesta quarta-feira.

Que surpresa, Dunkerque!

No primeiro ataque do time da casa, em chuveirinho para a área, a defesa do PSG falhou e Sasso abriu o placar para o Dunkerque aos sete minutos, concluindo uma bola que ainda bateu na trave antes de entrar. Para complicar ainda mais as coisas, o Dunkerque ampliou aos 27 em finalização de Al Saad, nova falha da defesa parisiense, com Marquinhos perdendo a disputa e Beraldo mal colocado.

PSG é de virada

Felizmente para o PSG, o time conseguiu diminuir o placar ainda no primeiro tempo, com Dembélé marcando aos 45 minutos, após passe de Hakimi.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Marquinhos empatou o jogo. O zagueiro foi ao ataque, conseguindo um escanteio, e ficou na área para concluir o cruzamento de Dembélé. O gol animou ainda mais os parisienses, que passaram a jogar na pressão, um tremendo ataque contra defesa. Assim, aos 22, veio a virada com Doue recebendo de Barcola, chutando e a bola ainda batendo em um rival antes de entrar.

O Dunkerque lamentou uma chance desperdiçada que poderia gerar o empate. Mas a verdade é que o PSG era muito superior, trocou cinco vezes mais passe sdoque o rival, chegou a ter um gol anulado pelo VAR e, enfim, fez mais um gol com total merecimento quando Dembélé aproveitou um descuido da marcação e fechou o jogo em 4 a 2. Nada mais natural para um time superitro, que teve 77% deposse e 30 a 11 em finalizações.

