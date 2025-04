Léo Jardim revela já sentir efeitos da altitude no treino do Vasco

O goleiro Léo Jardim, um dos principais nomes do Vasco, falou sobre a altitude de Arequipa, onde o time estreará na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), contra o Melgar (PER). Ele revelou que já foi possível sentir os efeitos da altitude no treino desta terça (1º).

Segundo o arqueiro, a ambientação à altitude é importante para que o time possa chegar melhor preparado para quando a bola rolar.

“A expectativa é muito boa. A gente espera que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco essa diferença e claro que foi importante também para a gente conseguir fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso, mas a gente está muito bem preparado. Conseguimos trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí pra conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo”, revelou.

Ele seguiu falando sobre a altitude. Arequipa, aliás, fica a 2.335m do nível do mar. Jardim, então, citou o fato de a bola ficar mais rápida, além da dificuldade em respirar.

“A gente sente bastante diferença na respiração, tem mais dificuldade para conseguir puxar o ar, para conseguir puxar o oxigênio. Eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida. Então, é estar bem atento, bem concentrado porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso porque a bola está muito mais rápida”, analisou.

Preparação do Vasco contra o Melgar

Por fim, o camisa 1 falou sobre o adversário desta quarta. Melgar e Vasco, aliás, jamais se enfrentam na história.

“A gente fez o nosso estudo, nossa preparação. Assistimos aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui, por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente consegue se preparar bem e acredito que a nossa equipe está bem preparada para chegar amanhã (quarta) e fazer um grande jogo”, finalizou.

