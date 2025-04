Liverpool x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico na Premier League. Nesta quarta-feira (2), Liverpool e Everton se enfrentam no dérbi válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield, e os donos da casa contam os jogos para assegurar o título nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool está a passos largos para confirmar o título nacional. O time está no topo da tabela com 70 pontos, nove a mais que o Arsenal. No entanto, os Gunners já entraram em campo nesta 30ª rodada e venceram o Fulham por 2 a 1. Ou seja, em caso de vitória no dérbi, o Liverpool volta a ficar com 12 pontos de vantagem sobre o clube londrino, há oito rodadas para o fim da competição.

Além disso, os Reds estão há 25 jogos invictos na Premier League, sequência que começou em setembro de 2024.

Para o clássico em Anfield, Alisson e Ryan Gravenberch, que tiveram problemas com suas seleções durante a Data Fifa, aparecem como dúvida, assim como o lateral Conor Bradley. As baixas confirmadas ficam por conta de Alexander-Arnold, Conor Bradley e Joe Gomez.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton vive uma situação mais delicada e não faz uma boa temporada. Dessa maneira, os Toffees estão na 15ª posição, com 34 pontos, longe da zona de classificação para as próximas competições europeias, e sem risco de rebaixamento. Além disso, a equipe vem de quatro empates consecutivos na Premier League e tem seis empates nos últimos cinco jogos.

Ou seja, o Everton pode tentar estragar a festa do Liverpool e complicar a vida do rival na briga pelo título.

A boa notícia nos Toffees fica por conta dos retornos de Calvert-Lewin, McNeil e Ndiaye para a partida desta quarta-feira.

Por fim, o único desfalque para o técnico David Moyes fica por conta de Mykolenko, que se lesionou a serviço da seleção da Ucrânia na última Data Fifa de março.

Liverpool x Everton

30ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 02/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson (Kelleher); Quansah (Bradley), Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo (Diogo Jota) e Luis Díaz. Técnico: Arne Slot.

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Young; Gueye e Garner; Harrison, Doucoure e Alcaraz; Beto. Técnico: David Moyes.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

