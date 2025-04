Corinthians renova empréstimo do atacante Talles Magno

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo do atacante Talles Magno junto ao New York City, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (1). O jogador foi um dos destaques da equipe na conquista do Paulistão e se firmou no time do técnico Ramón Díaz. Agora, seu contrato vai até o meio de 2026. A informação inicial foi da “CNN Brasil”.

Ainda de acordo com o “Uol”, o clube paulista vai pagar US$ 850 mil (R$ 4,9 milhões, na cotação atual) aos norte-americanos para estender o vínculo do atleta, que termina no dia 30 de junho deste ano.

Apesar da renovação do vínculo do Corinthians, o New York City ainda pode negociar Talles Magno em definitivo com outro clube na próxima janela de transferências. O Timão, no entanto, pode ter um percentual em caso de uma futura venda.

Talles Magno foi artilheiro do Corinthians no Paulistão ao lado de Yuri Alberto, anotando cinco gols na campanha que levou o clube a isolar-se como maior campeão do torneio, com 31 conquistas. Até aqui, o camisa 43 disputou 36 jogos, sendo 17 como titular, marcou oito gols e deu quatro assistências.

Talles não é titular do Corinthians e, inclusive, briga com Romero para a ser a primeira opção do banco de reservas no setor de ataque. Memphis Depay e Yuri Alberto são os titulares do técnico Ramón Díaz.

