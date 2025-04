Com show no Allianz, Palmeiras pede mudança de estádio para Dérbi

Nesta terça-feira (1), o Palmeiras solicitou a alteração do local da partida contra o Corinthians, marcado para o dia 12 de abril (sábado), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, para a Arena Barueri.

A partida aconteceria no Allianz Parque, mas o estádio receberá um show do cantor Gilberto Gil na mesma data. O clube alviverde tentou seguir com o confronto no local, tentando levar a partida para o domingo (13). Porém, o São Paulo jogará na capital paulista na mesma data.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido de alteração do local da partida pelo Palmeiras, mas a expectativa é de que a confirmação aconteça nos próximos dias. As informações são do portal “ge”.

