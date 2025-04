Botafogo e Corinthians empatam pelo Brasileirão Sub-20

Botafogo e Corinthians empataram por 2 a 2, nesta terça-feira (1), no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado é um mau negócio para as duas equipes. Após jogar em casa, o Glorioso segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time carioca soma apenas quatro pontos em 12 disputados. Já o Timão pode perder o contato com a ponta. Tem, agora, seis, contra nove do líder Cruzeiro. Os mineiros têm, neste momento, um compromisso a menos.

Na quarta-feira (9), o Botafogo visita o Palmeiras, na Arena Barueri. Já o Corinthians tem pela frente o São Paulo, na segunda-feira (7), em Cotia.

O vento estava presente para atrapalhar os dois times. Aos 22 minutos, cobrança de falta. Cristiano espalmou. A bola bateu em Cruz e enteou. Gol contra! Aos 29, no entanto, para ser justa e imparcial, a adversidade funcionou para o outro lado. O paraguaio Vera foi cortar o escanteio, pegou mal na pelota e jogou contra o próprio patrimônio.

Melhor desde a primeira etapa, o Botafogo chegou à virada depois do intervalo. Com passagem pelo profissional, Yarlen finalizou, e o goleiro Cadu levou um frangaço. Contudo, futebol não é uma ciência exata, já lembrava o poeta. Desse modo, Araújo empatou para o Timão.

O Botafogo foi a campo com: Cristiano, Huguinho, Marquinhos (Lucyo), Branco e Cruz (Justino); Camilo (Murilo), Zappelini e Fortunato (Bacari); Yarlen, Januário (Moraes) e Kayke (Valim).

O Corinthians teve: Cadu, Jacaré (Caipira), Vera, Gama (Lorenzo) e Gomes; Caraguá, Bahia e Yago (Jesse); Luiz Eduardo (Agostinho), Dieguinho (Pellegrini) e Negão (Araújo).

