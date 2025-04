Bap obtém decisão favorável na Justiça contra ex-conselheiro do Flamengo

O presidente do Flamengo, Bap, obteve uma decisão favorável na Justiça contra o ex-conselheiro do clube, Jorge Peruano, por conta de declarações homofóbicas. A sentença determina que Peruano cumpra uma série de medidas restritivas.

Entre elas, deverá se apresentar regularmente à Justiça e está impedido de se aproximar de Bap e das testemunhas. Além disso, terá suas redes sociais desativadas e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Confira a decisão na íntegra

“I – COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO, para informar e justificar suas atividades, bem como COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;

II – PROIBIÇÃO de se aproximar e manter contato com a vítima e as testemunhas, pessoalmente e/ou por qualquer meio de comunicação, durante o curso da ação penal;

III – BLOQUEIO das redes sociais do Instagram e do Youtube, bem como a proibição de criação de novas contas pelo prazo de 30 (trinta) dias.

IV – Monitoração eletrônica. Intime-se o Acusado. Do mandado, deverá constar, também, a intimação do Réu, para comparecer em 24 horas, para colocação da tornozeleira eletrônica, no Núcleo de atendimento de Monitoração Eletrônica – Edifício Dom Pedro II (Central do Brasil), Praça Cristiano Otoni, S/N – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20221-250.”

Relembre o caso

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o então conselheiro do Flamengo, José Carlos Isidro Pereira (Peruano), por homofobia contra o novo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista (Bap). A denúncia, feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, ocorreu no dia 18 de dezembro de 2024.

“De acordo com a denúncia, em 08 de outubro de 2024, Peruano proferiu mensagens injuriosas, ameaçadoras, homofóbicas, preconceituosas e discriminatórias a respeito de Luiz Eduardo, todas compartilhadas por mensagens de áudio por aplicativo e em redes sociais, destinadas a um grupo de dirigentes do Clube. Tais práticas ofenderam a dignidade da vítima, em razão de sua suposta orientação sexual, com ampla repercussão na imprensa”, trecho da nota do MPRJ.





