Jogos da Libertadores e Sul-Americana terão ações contra o racismo

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (1º), o lançamento de ações no combate ao racismo antes da partidas inaugurais das fases de grupos da Libertadores e Sul-Americana, suas principais competições. A iniciativa de conscientização contará com anúncios no estádios, além da participação de atletas e arbitragem dos jogos.

Após o sorteio de campo, os titulares de cada equipe se posicionarão se em uma meia-lua no círculo central, com o árbitro no centro, de frente para as câmeras. Após uma parada de 20 segundos, haverá um apito simbólico, sucedido de uma mensagem de repúdio a todas as práticas de discriminação, racismo e violência. Além disso, será proferida a frase “o futebol deve ser um espaço livre de ódio e violência”.

O sistema de som de cada estádio fará a reprodução do seguinte comunicado, reforçando que o futebol é um lugar sem espaço para ódio e violência:

“A bola não se move como um símbolo de repúdio à discriminação, ao racismo e à violência, pedindo às pessoas que vivam este festival com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso com a luta contra estes flagelos sociais que afetam o futebol”.

Confira o comunicado da Conmebol

“Como parte de sua campanha contínua contra o racismo, a discriminação e a violência, a Conmebol realizará, assim, uma ação especial antes das partidas da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana.

Essa iniciativa, portanto, reforça o compromisso das autoridades esportivas e de todas as partes interessadas no futebol de transmitir uma mensagem clara: o futebol deve ser uma celebração de respeito, paixão e tolerância.

A primeira ação dessa campanha ocorrerá antes do início de cada jogo, quando os jogadores de ambas as equipes, após o sorteio de campo, se posicionarem em uma meia-lua no círculo central, com o árbitro no centro, de frente para as câmeras.

Após essa breve parada de 20 segundos haverá um apito simbólico, marcando, portanto, o início de uma mensagem de repúdio a todas as formas de discriminação, racismo e violência.

Durante esse intervalo, os locutores explicarão ao público que a bola não irá rolar, como um símbolo de rejeição a essas práticas, e transmitirão a forte mensagem de que o futebol deve ser um espaço livre de ódio e violência.

O objetivo é enviar um recado claro e contundente: Basta!

Durante esse evento, aliás, ocorrerá o seguinte pronunciamento: “A bola não se move como um símbolo de repúdio à discriminação, ao racismo e à violência, pedindo às pessoas que vivam este festival com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso com a luta contra estes flagelos sociais que afetam o futebol”.

Essa proposta, aliás, busca envolver ativamente todas as partes interessadas no futebol – jogadores, árbitros e público – em uma campanha contra atitudes que prejudicam o verdadeiro espírito do esporte.

Com essa medida, portanto, estamos caminhando para um futuro em que o futebol seja um reflexo de igualdade, respeito e união, sem lugar para o ódio e a violência.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.