Sul Americana: Cruzeiro perde para o Unión no último lance do jogo

O Cruzeiro fez, no início da noite desta terça-feira, 1/4, a sua estreia no Grupo E da Copa Sul-Americana. O time foi até Santa Fé, na Argentina, visitar o Unión. Mas não fez um bom jogo, praticamente nada criou de relevante no ataque e foi irregular na defesa. Conseguiu sustentar o empate em 0 a 0 até os 49 da etapa final. Mas, no último lance do jogo, Diego Díaz fez o gol dos argentinos: 1 a 0, para festa da torcida que lotou o estádio (25 mil lugares).

Este, na teoria, seria o jogo mais difícil do Cruzeiro nesta fase de grupos. Assim, o empate seria excelente. O grupo se completa com Palestino-CHI x Mushuc Runa-EQU, nesta quinta-feira. Vale lembrar que, na Sula, apenas o primeiro colocado de cada um dos oito grupos avança de forma direta para as oitavas. O segundo colocado enfrenta um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores em mata-mata para avançar.

Unión superior ao Cruzeiro

O jogo começou com o Cruzeiro bem cauteloso e o Unión dominando as ações, construindo os primeiros ataques de perigo e quase marcando aos 15 minutos, quando Gamarra atrasou mal uma bola, deixando no pé de Estigarríbia. Mas, felizmente, Cássio estava atento e abafou na hora exata, evitando lance de grande perigo.

O Cruzeiro pouco fazia, sem criação no meio de campo e viu o Unión seguir para o intervalo lamentando o gol que marcou com Domina. O atacante recebeu lançamento, entrou livre na área (mais uma vez pelo lado de Gamarra e Villalba), tirou Cássio e mandou para a rede. Mas o VAR confirmou: estava um pouco adiantado. Enfim, a Raposa deu sorte.

Unión vence no fim

No segundo tempo, o Cruzeiro praticamente abdicou de atacar nos primeiros 20 minutos. E o Unión, em cima, quase marcou com Estigarribia (Gamarra salvou) e com Domina, este em lançamento, Profini. Mas, na hora de finalizar, foi bloqueado por Fabrício Bruno.

O meio de campo cruzeirense não criava e o ataque nada fazia. Aos 20 minutos, o técnico Jardim, então, tirou seus três homens de frente (Wanderson, Gabigol e Lautaro) e colocou Eduardo, Dudu e Kaio Jorge, tentando dar velocidade ao time. Ocorreu uma leve melhora e o Cruzeiro conseguiu, ao menos, equilibrar o meio de campo, já que Eduardo jogou mais recuado e Dudu buscou bem o jogo.

O jogo caminhava para o empate sem gol. Mas o Unión, aos 49 minutos, achou um escanteio pela esquerda. Verde cobrou o escanteio pela esquerda, Wallace não cortou e, no bate-rebate, a bola sobrou livre para o chute de Diego Díaz. Uma bomba sem chance para Cássio. Unión 1 a 0, fazendo justiça ao melhor time em campo e que no Argentino é apenas o penúltimo colocado de seu grupo.

UNIÓN SANTA FE 1×0 CRUZEIRO

1ª rodada da Copa Sul-Americana – Grupo E

Data: 1/4/2025

Local: Estádio 15 de Abril, Santa Fé (ARG)

UNIÓN SANTA FE: Thiago Cardozo; Paz (Pitton, 35’/2ºT), Franco Pardo e Corvalán; Gerometta (Vargas, 25’/2ºT), Ezequiel Ham (Gamba, 36’/2ºT), Profini e Fragapane (Verde, 25’/2ºT) e Del Blanco; Estigarribia e Domina (Diego Díaz, 28’/2ºT). Técnico: Kily González

CRUZEIRO: Cássio; William, Gamarra, Fabrício Bruno e Villalba; Lucas Romero (Lucas Silva, 43’/2ºT) Walace e Christian (Matheus Henrique, 30’/2ºT) e Wanderson (Eduardo, 20’/2ºT); Gabigol (Kaio Jorge, 20’/2ºT) e Lautaro Díaz (Dudu, 20’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Diego Díaz, 49’/2ºT (1-0)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Hector Bergalo (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartoes amarelos: Paz, Domina (UNI); Christian (CRU)

