Lucas Romero analisa derrota do Cruzeiro em estreia na Sula: ‘Em um detalhe’

O Cruzeiro levou um duro golpe pela estreia na Copa Sul-Americana, contra o Unión Santa Fe, nesta terça-feira (1). Afinal, o time argentino marcou o gol da vitória no último lance do jogo, aos 49 minutos do segundo tempo, com Diego Díaz.

Após a partida, Lucas Romero comentou sobre a derrota da equipe. Segundo o volante, o Cabuloso jogou bem e criou chances, mas acabou perdendo no detalhe.

“Sabemos que é uma competição por pontos, se não conseguíssemos levar três, teríamos que conseguir pelo menos um. Sabemos que esses jogos têm definição nos detalhes. Fizemos um bom jogo. Sabíamos que seria disputado num gramado pequeno, com muitos duelos. Tivemos chances. Em um detalhe, numa bola parada, nos fizeram o gol”, analisou.

Pela segunda rodada da Sul-Americana, o Cruzeiro encara o Mushuc Runa no dia 9 de abril (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Porém, antes, o Cruzeiro visita o Internacional no próximo domingo (6), às 18h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.

