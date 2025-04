Torcedores locais acompanham treino do Vasco no Peru; confira

O Vasco enfrenta o Melgar, do Peru, na próxima quarta-feira (2), pela estreia na Copa Sul-Americana 2025. Assim, sob o comando do técnico Fábio Carille, o Cruz-Maltino fechou a preparação para o duelo, que terá a altitude de 2.335m como outro adversário, nesta terça-feira.

O treinamento do dia, no Estádio Municipal de Sachaca, em Arequipa, contou com a presença de cerca de 40 torcedores locais. Os peruanos, então, acompanharam as atividades e ainda tietaram o elenco do time brasileiro.

Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

O clube publicou as imagens nas redes sociais e exaltou a presença dos fãs na atividade: “O Primeiro Campeão Continental do Mundo sempre estará nos braços do povo por onde passar! É o Vasco da Gama”.

Após cinco anos, o Vasco retorna à Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino caiu no Grupo G do torneio, com Lanús, da Argentina, Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar. O confronto contra a equipe peruana será no Estadio Monumental Virgen de Chapi, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (2).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.