Fortaleza é envolvido pelo Racing e estreia com derrota na Libertadores

Pela primeira rodada no Grupo E da Libertadores, o Racing mostrou sua força e goleou o Fortaleza, por 3 a 0, mesmo jogando na Arena Castelão. A saber, o triunfo do visitantes se construiu com gols de Maximiliano Salas, Agustín Almendra e Santiago Sosa. Na próxima rodada da chave, enquanto a representação de Avellaneda joga em casa, diante do Atlético Bucaramanga, os cearenses vão ao Chile, em visita ao Colo-Colo.

Racing sai na frente

Em jogo onde o ritmo de subidas ao ataque dos dois lados foi frenético desde o primeiro minuto, o Racing foi eficiente e abriu a contagem. Após escanteio cobrado pelo lado esquerdo, Santiago Sosa escorou na segunda trave e Salas, com um bonito voleio, bateu no canto oposto de João Ricardo. Festa da torcida argentina que marcou presença na Arena Castelão.

Dianteira confortável

Depois de abrir a conta, os argentinos recuaram suas linhas e se concentraram em explorar os espaços que seu adversário precisaria ceder. Nesse sentido, além de ser pouco ameaçado na defesa, usou com precisão os lados de campo e ampliou sua vantagem no segundo tempo. Depois de dois chutes na grande área onde João Ricardo defendeu o primeiro e David Luiz bloqueou o segundo, Almendra bateu forte para, enfim, balançar as redes.

Pá de cal

Também por conta do nítido nervosismo e desorganização do Leão do Pici, a Academia “empilhou” chances para transformar o triunfo em goleada. Assim, de tanto insistir, uma batida de escanteio encontrou Santiago Sosa que testou de maneira certeira, longe do alcance de João Ricardo.

FORTALEZA 0X3 RACING (ARG)

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores – Grupo E

Data: 1/4/2025

Público: –

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Titi (Mancuso, 10’/2°T) e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha (Calebe, 11’/2°T), Yago Pikachu (Moisés, 10’/2°T) e Emmanuel Martínez (Pochettino, no intervalo); Marinho (Deyverson, 24’/2°T) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

RACING (ARG): Arias; Di Césare, Sosa e Colombo; Nardoni, Almendra (Barrios, 20’/2°T), Rojas e Martirena (Mura, 37’/2°T), Vietto (Solari, 21’/2°T), Martínez (Balboa, 42’/2°T) e Salas (Rodríguez, 37’/2°T). Técnico: Gustavo Costas

Gols: Salas, 26’/1°T (0-1), Almendra, 2’/2°T (0-2) e Sosa, 39’/2°T (0-3)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Luis Onieva (PAR)

VAR: Blas Romero (PAR)

Cartões Amarelos: Kuscevic (FOR); Di Césare, Nardoni e Salas (RAC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.