Atlético domina, mas fica no empate na altitude de Cusco

O Atlético fez um jogo de imposição, nesta terça-feira, 1/4, em Cusco, no Peru, contra o Cienciano. Foi a sua estreia no Grupo H da Copa Sul-Americana. Apesar da altitude no estádio Inca Garcilaso, se impôs e teve grandes oportunidades, pelo menos sete. Hulk quase fez um gol olímpico. Mas, assim como aconteceu na derrota para o Grêmio, na estreia do Brasileirão, o time não teve eficácia ofensiva, mesmo jogando bem melhor do que o rival. Mas, no fim, 0 a 0. E com a assinatura do zagueiro Lyanco, um leão na defesa ganhando todas e evitado duas opoerunidades para os rivais.

No outro jogo do Grupo H, também nesta terça-feira, o FC Caracas foi até o Chile e venceu o Deportes Iquique por 2 a 1. Assim, encerra a primeira rodada na liderança. Na próxima rodada, na quinta-feira (10/4), o Galo recebe o Deportes Iquique enquanto o FC Caracas recebe o Deportes Iquique. Vale lembrar que na Sul-Americana apenas os primeiros colocados de cada um dos oito grupos avançam diretamente às oitavas. Já os segundos colocados jogarão uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores.

Atlético cria muito, mas a bola não entra

O Atlético, com um time muito superior ao Cienciano, ditou o ritmo mesmo atuando fora de casa. Por muito pouco não saiu na frente aos três minutos, quando Cuello achou Rony livre e o atacante bateu mal. Teve outra grande chance quando Sarávia fez grande jogada pela direita e cruzou para Cuello, livre quase na pequena área, cabecear mal. Ainda teve uma com Scarpa, que chutou de primeira uma bola cruzada por Hulk, mas o goleiro do Cienciano, Bolado, salvou. O time peruano só assustava quando roubava alguma bola e encaixava contra-ataque. Mas nunca chegava perto do gol de Everson.

No segundo tempo, o Galo foi lamentando chances. Aos três minutos, os peruanos se atrapalharam com a bola, Cuello agradeceu e cruzou para Gabriel Menino, que chegava de surpresa. Na área, desmarcado e só com o goleiro, o ex-Palmeiras atrasou a bola para Bolado. As miudanças ofensivas de Cuca surtiram algum elfeito e Hulkk cresceu na partida depois que, ao cobrar escanteio, quase fez gol olímpico, O astro passou a buscar o jogo e, além disso, Fausto Vera entrou ligado, arriscando finalizações de fora da parea. Uma delas foi no travessão.

Mas o Cienciano também assustou. Ao perceber que o jogo caminhava para o fim e, com o empate em 0 a 0, poderia sonhar com algo melhor, foi ao ataque nos minutos finais e teve duas oportunidades claras. Na primeira, Lyanco, um dos melhores em campo, se jogou para abafar o chute. Depois, Estrada chutou de fora da área no travessão. Mas o jogo ficou mesmo no empate sem gol.

CIENCIANO 0x0 ATLÉTICO-MG

1ª rodada da Copa Sul-Americana 2025 – Grupo H

Data: 1/4/2025

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

CIENCIANO: Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada e Gómez; Benites (Noronha, 23’/2ºT), Árias, Torrejón (Ascues, 39’/2ºT) e Romagnoli (Latorre, 23’/2ºT); Beto da Silva (Gentile, 12’/2ºT) e Garcés. Técnico: Cristian Leonel Díaz

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Natanael, 40’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Igor Gomes, 40’/2ºT); Rubens, Gabriel Menino (Fausto Vera, 31’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Junior Santos, 22’/2ºT); Cuello (Arana, 22’/2ºT), Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)

Cartões amarelos: Gómez, Árias, Torrejón, Garcês (CIE)

