Cano exalta preparação de Marcão para estreia do Fluminense: ‘Deu confiança’

Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense estreou com o pé direito na Sul-Americana. Afinal, com gol de Germán Cano, a equipe bateu o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, e lidera o Grupo F do torneio. O argentino, então, exaltou o trabalho do interino Marcão antes da partida para resgatar a confiança do elenco.

“Acho que a palestra do Marcão e o treino do Marcão serviram muito para o anímico. Aí a gente começou a acreditar que somos bons, que tem jogadores muito importantes no time. Acho que começamos tudo ali, na concentração, na viagem, a fala do Marcão no treino e aqui no jogo foi muito importante para poder ganhar”, disse.

“Sabemos que temos muita qualidade. E o Marcão deu essa confiança para nós podermos entrar dentro do campo e fazer um grande jogo. Ter essa alegria que sempre tivemos, e pode fazer de tudo para ganhar em um campo muito difícil”, completou o autor do gol do triunfo tricolor.

Apesar do bom trabalho do interino, o atacante deixou claro que a direção do clube necessita trabalhar rápido para a chegada de um novo treinador. Dessa forma, os jogadores terão mais tempo de adaptação às ideias do futuro comandante para evoluir ao longo da temporada.

“A gente está esperando um novo treinador, esperamos que seja o mais rápido possível para a gente se adaptar a sua própria ideia e continuar trabalhando. O grupo é muito bom, são caras que querem trabalhar e continuar crescendo como jogador e como pessoa, e precisamos de um comandante para nossa equipe”, frisou.

Olho na agenda

O Tricolor de Laranjeiras recebe o Red Bull Bragantino no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, encara o San José, também no Rio, dia 10, às 21h30, pela Sul-Americana.

