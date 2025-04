Racing sustenta fase de ‘carrasco’ em duelos contra brasileiros

Os enfrentamentos recentes do Racing contra times brasileiros tem sido extremamente proveitosos para a representação argentina. Algo, aliás, que ficou simbolizado na goleada imponente diante do Fortaleza, na última terça-feira (1), pela primeira rodada nos grupos da Libertadores.

Nas últimas oito partidas continentais que a equipe de Avellaneda fez, todas eram diante de adversários do Brasil. Nesse período, estão inclusas as quartas, semi e a final da Sul-Americana de 2024 bem como os dois compromissos que decidiram a Recopa deste ano.

O último brasileiro que conseguiu derrotar o Racing foi o Athletico, na ida das quartas de final da Sula, por 1 a 0. Entretanto, com a volta nos domínios da Academia, começou a sequência positiva em um impositivo 4 a 1 que carimbou a classificação racuinguista.

Logo após, na semifinal, empate por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e triunfo por 2 a 1 na Argentina para avançar a decisão. Na final da Sul-Americana, triunfo no jogo único, contra o Cruzeiro, por 3 a 1.

Já em 2025, os comandados de Gustavo Costas não deram qualquer margem para dúvida na Recopa ao vencer o Botafogo tanto na ida como na volta. Como mandante, triunfo por 2 a 0. No Rio de Janeiro, nova vitória por 2 a 0.

Marca expressiva

Além da estreia com grande resultado, o Racing entrou em um seleto grupo de equipes argentinas que golearam times brasileiros, sendo visitantes, na Libertadores. A saber, isso só ocorreu outras duas vezes com San Lorenzo (3 a 0 no Athletico, em 2017) e River Plate (3 a 0 no Cruzeiro, em 2015).

Outros jogos da última terça-feira pela Libertadores

Carabobo 0 x 2 Estudiantes

Cerro Porteño 4 x 2 Bolívar

Atlético Bucaramanga 3 x 3 Colo-Colo

Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Indepediente del Valle

Alianza Lima 0 x 1 Libertad