Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia pela Libertadores

O Flamengo fará sua estreia pela Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira, às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados e mostrou que terá desfalques importantes para o duelo, fora de casa.

Entre as ausências do técnico Filipe Luís, está Gonzalo Plata, que teve uma boa atuação contra o Internacional, na estreia pelo Brasileirão, no Maracanã. Após a Data-Fifa, o equatoriano apresentou sinais de fadiga generalizada e agora está com um quadro de faringite e febre.

Além disso, Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data FIFA de março. O lateral-direito, então, não tem condições de estar em campo e não viaja para a Venezuela.

Com esse plantel o Mengão vai em busca dos três pontos na Venezuela!#VamosFlamengo pic.twitter.com/7abUlwiv02 — Flamengo (@Flamengo) April 2, 2025





O brasileiro atuou em duas partidas da seleção brasileira nas semanas anteriores. Diante da Colômbia, ele entrou no segundo tempo, enquanto atuou nos 90 minutos contra a Argentina. Já o equatoriano foi titular nos confrontos com Venezuela e Chile, e foi substituído nos acréscimo na primeira partida.

O trio Gerson (dores na coxa esquerda), Arrascaeta e Danilo (lesões na coxa direita), por sua vez, segue o planejamento estabelecido de recuperação e fará trabalhos diários no CT George Helal. Com isso, também estão fora da rodada inaugural da maior competição de clubes do continente.

Por fim, o Deportivo Táchira fica em San Cristóbal, na Venezuela, a 4.628 km do Rio de Janeiro. A delegação pousará em Santo Domingo após um voo de mais de seis horas e seguirá até a cidade do jogo por mais uma hora de ônibus.

