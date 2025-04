Igor Jesus volta ao Chile com boas recordações do país: 'Vai dar bom'

Igor Jesus não é peixe fora d’água no Estádio Nacional, em Santiago, local onde o Botafogo inicia a trajetória pelo bicampeonato da Libertadores. O time alvinegro enfrenta a Universidad de Chile, às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A desta edição do torneio internacional. No Maracanã dos Andes, o camisa 99 do Glorioso brilhou pela Seleção Brasileira na virada sobre o Chile por 2 a 1, em outubro de 2024, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Autor de um dos gols naquela ocasião, ele está de volta e com muito otimismo.

“Vai dar bom”, inicia Jesus, em uma imagem da “Botafogo TV”.





Em seguida, o centroavante revelou como se sentia ao retornar ao país com esta boa lembrança. Desta vez, defenderá o Botafogo, clube pelo qual sagrou-se campeão continental e nacional em 2024.

“Feliz novamente de poder voltar ao Chile, onde eu pude fazer um gol com a Seleção. Tenho certeza que não vai ser diferente, vou fazer o meu melhor para que eu possa sair daqui com vitória e poder fazer gol, que é mais importante, para ajudar a equipe a sair com a vitória”, disse Jesus.

‘Não há jogo fácil’, avisa o centroavante do Botafogo

A referência de ataque do Fogão também projetou a estreia do Glorioso nesta Libertadores e as dificuldades que a equipe do técnico Renato Paiva pode encontrar na capital chilena.

“As equipes querem vencer o Botafogo por ser o atual campeão e por ser uma equipe muito qualificada. Tenho certeza que estamos preparados para vivenciar esse momento, até porque sabemos a qualidade que temos. Todos os jogos são muito difíceis na Libertadores, não há jogo fácil. Conquistar um ou três pontos aqui vai ser muito importante para o decorrer da fase de grupos, que é muito difícil”, completou o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.