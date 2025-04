Neymar é aconselhado por Romário a deixar o futebol brasileiro

Neymar chegou ao Santos e empolgou o torcedor nos jogos dem que esteve em campo.Mas voltou novamente a sofrer com lesões, o que deixou ausente de jogos do Paulistão e do inicio Campeonato Brasileiro, além de ficar ausente da Seleção Brasileira nas partidas pelas eliminatórias. Com vínculo encerrando no dia 30 de junho, ele ainda não sabe se ficará no Brasil.

Desse modo, durante entrevista, o ex-jogador e hoje senador, Romário, afirmou que Neymar deveria atuar no futebol da MLS, dos Estados Unidos. No entanto, o desejo do craque santista sempre foi de retornar para a Europa, principalmente o Barcelona.

“Ouvi dizer que existe a possibilidade de ele ir jogar nos Estados Unidos. Eu, se fosse ele, faria isso. O futebol brasileiro é muito difícil. Principalmente para um cara que está voltando como ele. O Neymar não é mais criança, já está com 33 anos. Para muitos pode parecer que a volta para o futebol brasileiro seria boa para ele, tecnicamente, mas eu acho que não. Lá (nos Estados Unidos) ele poderia se condicionar melhor, voltar a ser o Neymar que a gente conhece, técnica e fisicamente falando, e depois voltar para o Brasil. Eu, se fosse ele e tivesse a oportunidade de sair, sairia”, disse Romário em entrevista ao Lance!.

Santos quer renovar com Neymar

Por sua vez, Neymar não atua há quase um mês e pode realizar mais 12 jogos com o Santos até o final do vínculo atual com o clube da Baixada Santista. A diretoria do Peixe já se organiza procurando uma renovação.

