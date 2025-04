Mercado Livre ativa ‘modo Neymar’ em ação voltada ao universo gamer

O Mercado Livre anunciou uma parceria inovadora com Neymar Jr. e o streamer Nobru para promover uma ação no universo dos games. A iniciativa colocará o astro do Santos no modo “Prop Hunt” de um jogo popular, onde os jogadores se transformam em objetos ou caçadores. A partida acontece nesta quinta-feira, 3 de abril, às 19h, com transmissão no canal Twitch do camisa 10.

Durante o jogo, Neymar se disfarçará de objetos disponíveis na plataforma, enquanto cupons exclusivos aparecerão na tela. Os descontos ficarão liberados conforme o tempo de sobrevivência do atleta na partida, criando uma experiência interativa que conecta o e-commerce ao universo gamer.

Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre, destacou que a empresa busca formas criativas de conectar inovação. A ideia se baseia em levar o e-commerce para dentro dos games de maneira lúdica. O astro da parceria também comentou sobre a ação: “Sempre fui caçado dentro de campo, agora dentro do game também. Mas o melhor é que, enquanto eu me escondo, a galera garante bons descontos”.

Estratégia Mercado Livre

“Buscamos formas criativas de conectar inovação e experiência de compra, e essa ação representa exatamente isso. Então, estamos trazendo o e-commerce para dentro do universo dos games de um jeito lúdico, onde a variedade de objetos no jogo reflete a diversidade do nosso marketplace. É uma forma interativa e divertida de aproximar os consumidores do nosso ecossistema”, destaca Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre.

Idealizada pela GUT, a estratégia mira oferecer experiências inovadoras de consumo. “O Mercado Livre se uniu ao craque do Santos e ao gigante do streaming Nobru para transformar a live de um dos games mais amados pela Gen Z. Em uma verdadeira live shop com cupons exclusivos em tempo real. Uma nova forma de conquistar o coração (e o carrinho) de um público chave para a marca”.

Parcerias de Neymar

Recentemente, o camisa 10 do Santos se tornou embaixador da ‘Canção’, empresa especializada em alimentos congelados e resfriados. Conhecida entre os santistas, a marca estampa a omoplata do uniforme do clube desde janeiro do ano passado. O astro passou, portanto, a se veicular a três empresas parceiras do clube da Vila Belmiro desde sua chegada, em janeiro: Canção, Viva Sorte e Loovi Seguros.

Além das três parcerias mencionadas acima, o astro ainda assinou contratos com Cimed e Mercado Livre. Inclusive, sua linha de suplementos, a Next10, terá uma ala exclusiva na plataforma de venda online. Os produtos fitness se encaixam no projeto do jogador em mergulhar no mercado bodybuilding e, não à toa, ele também adquiriu a Ironberg.

