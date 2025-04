Após estreia do Fluminense, Arias celebra carinho da torcida colombiana: ‘Gratificante’

O Fluminense estreou com o pé direito na Sul-Americana ao bater o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, sob o comando do interino Marcão. Em campo, Jhon Arias foi um dos grandes destaques ao dar dinâmica ao meio-campo e ter colocado a bola na cabeça de Cano, no gol tricolor.

Em entrevista rápida para as redes sociais do clube, o jogador da seleção colombiana frisou o momento especial de voltar a atuar em seu país. Além disso, citou o carinho da torcida local, mesmo estando na equipe adversária.

De acordo com dados do Sofascore, o atleta é o líder em passes decisivos, duelos ganhos e faltas sofridas na temporada 2025. Até o momento, são 14 partidas, dois gols e seis assistências.

“Gratificante. Você se sente querido na sua terra, na sua casa. Claramente que quando você veste a camisa da Seleção, você representa todas eles, eu entro para representar todos os colombianos. Fica aqui registrada minha gratidão à torcida do Once Caldas, com o povo aqui de Manizales, que me acolheu muito bem, me fez sentir querido, respeitado, então agradecer a eles. E, para mim, é motivo de muita felicidade”, disse Arias.

Olho na agenda

O Tricolor de Laranjeiras recebe o Red Bull Bragantino no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, encara o San José, também no Rio, dia 10, às 21h30, pela Sul-Americana.

