Palmeiras embarca para o Peru com Gómez e sem Veiga; veja os relacionados

O Palmeiras já está em Lima, no Peru, para a estreia na Libertadores diante do Sporting Cristal, nesta quinta-feira (3). O técnico Abel Ferreira levou 24 atletas, que finalizarão a preparação para o duelo com um treino nesta quarta. Assim, como era de se esperar, o zagueiro Gustavo Gómez embarcou com a delegação. Por outro lado, a baixa é o meia Raphael Veiga.

O meio-campista ficou fora da viagem por conta de um trauma na lombar no empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A informação da ausência de Veiga foi publicada inicialmente pelo “Nosso Palestra”. Já Gustavo Gómez recuperou-se de lesão no joelho direito.

Além de Raphael Veiga, outros cinco jogadores ficaram em São Paulo e não acompanharam a delegação para o jogo da Libertadores. São eles: Marcos Rocha, Aníbal Morena, Maurício, Paulinho e Bruno Rodrigues.

Dos seis jogadores, quem está mais perto de retornar ao time é Maurício. Afinal, o ex-jogador do Inter está em estágio mais avançado na recuperação, já realizando a transição física. Dessa forma, os demais seguem tratamento no clube.

Diante do Botafogo, no Allianz Parque, Felipe Anderson entrou no lugar de Veiga no decorrer do jogo, atuando em uma posição que vinha sendo um pedido de Abel Ferreira. Dessa maneira, o treinador deve confirmar a escalação após o treino desta quarta-feira, no Peru.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com o seguinte time: Weverton; Mayke, Murilo, Gómez (Micael) e Piquerez; Evangelista, Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras visita o Sporting Cristal nesta quinta, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores. No outro jogo da rodada, o Cerro Porteño venceu o Bolívar, em casa, por 4 a 2.

Veja os relacionados do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal

Goleiros: Weverton, Lomba e Mateus

Zagueiros: Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Naves e Benedetti

Laterais-direito: Mayke e Giay

Laterais-esquerdo: Piquerez e Vanderlan

Volantes: Lucas Evangelista, Richard Ríos e Emi Martínez

Meias: Felipe Anderson e Allan

Atacantes: Facundo Torres, Estêvão, Flaco López, Vitor Roque, Luighi e Thalys

