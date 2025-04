Conheça Joshua, relacionado para estreia do Flamengo na Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para estreia na Libertadores 2025 contra o Deportivo Táchira. Entre os atletas, o meia-atacante Joshua, de 17 anos, foi um dos escolhidos do técnico Filipe Luís para a partida desta quinta-feira (3), no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela primeira rodada da competição continental. O Garoto Ninho pode ter a primeira oportunidade de entrar em campo pelo profissional.

Filipe Luís “convocou” a promessa das categorias de base para o confronto por conta da ausência de Arrascaeta, que trata uma lesão na coxa direita. Contra o Internacional no Brasileirão, o Garoto do Ninho já havia sido relacionado pela primeira vez na equipe profissional do clube.

Joshua chamou atenção de Filipe Luís, que conhece o futebol do jovem meio-campista desde os tempos do treinador no Sub-17 em 2024. O garoto, afinal, foi um dos destaques da Copa Rio Sub-17 conquistada pelo Flamengo, sendo o artilheiro com 12 gols marcados.

Em 2024, Joshua marcou 20 gols em 26 jogos pela categoria Sub-17 do Flamengo. Ao todo, o meia-atacante já marcou mais de 100 gols pela base rubro-negra. O Fla, aliás, renovou o contrato da promessa até o fim de 2029, com multa rescisória estipulada em 70 milhões de euros. Por fim, o jovem também participou da campanha do título da Libertadores Sub-20. Ele, por sinal, atuou em três partidas pelo rubro-negro.

Além dele, nomes da base que já atuaram pelo profissional também estão na lista de Filipe Luís. Afinal, os goleiros Dyogo Alves e Joshua, o lateral-direito Daniel Sales, os zagueiros Cleiton e João Victor e o atacante Wallace Yan estão como opções para a partida pela Libertadores.

