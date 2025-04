Corinthians x Huracán, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Corinthians foi eliminado nos playoffs da Libertadores. Mas deu a volta por cima com o título paulista e chega embalado para a estreia na Sul-Americana. O Timão encara o Huracán, da Argentina, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos. O jogo é pelo Grupo C. Assim, busca uma vitória para estrear com o pé direito. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte a partir das 17h30 (de Brasília). A transmissão terá o comando e a narração de Christian Rafael.