Central Córdoba, adversário do Flamengo na Libertadores, é acusado de plágio

Integrante do Grupo C da Libertadores onde também estão Flamengo, LDU e Deportivo Táchira, o Central Córdoba tem uma preocupação que ultrapassa as quatro linhas. Preocupação essa, aliás, que surgiu graças a uma irritada manifestação de outro clube argentino, o Chacarita Juniors.

Através de comunicado oficial, o Chacarita acusou o Central Córdoba de plagiar seu uniforme no lançamento da nova indumentária para a temporada 2025. A saber, o lançamento desse modelo ocorreu no último dia 31 de março.

De acordo com o pronunciamento do clube acusador, tal ação “gera danos não apenas em termos morais e éticos, mas também em termos comerciais”. Desse modo, o Chacarita Juniors “exige explicações do Clube Central de Córdoba de Santiago del Estero e convida suas autoridades a refletir sobre os danos e prejuízos causados.”

Além disso, a representação com mais de 100 anos de existência também deseja que o futuro adversário do Flamengo na Libertadores desista de utilizar o novo modelo de uniforme. Ao ponto, aliás, de afirmar que vai tomar medidas legais “caso isso não seja prontamente corrigido”. Até o presente momento, a equipe de Santiago del Estero não se pronunciou sobre o tema.

A estreia do Central Córdoba na Liberta acontece contra a LDU, na próxima quinta-feira (3), no Estadio Único Madre de Ciudades, às 19h (de Brasília). No outro embate da chave, o Flamengo vai até a Venezuela, em visita ao Deportivo Táchira, às 21h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.