Técnico do Táchira diz que Flamengo é ‘time europeu que joga na América do Sul’

O técnico do Deportivo Táchira, Edgar Pérez, reconheceu a diferença da sua equipe para a do Flamengo. O treinador elogiou a estrutura do clube brasileiro e estilo de jogo. Contudo, o treinador reforçou que o time venezuelano vai entrar para competir, nesta quinta-feira (3), pela estreia da Libertadores e se apoia no momento dos Los Aurinegros, que são os atuais campeões da Venezuela.

“Flamengo é um time que está estruturado, montou sua estrutura também para poder conquistar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul, então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador”, disse ao ‘ge’.

“São duas realidades diferentes, então temos que competir com nossa torcida aqui em San Cristóbal. Vimos os últimos jogos deles, observamos o torneio brasileiro que é muito competitivo, que é uma das melhores ligas do mundo e esperamos estar à altura”, completou Edgar.

Edgar Pérez, aliás, tem história similar de Filipe Luís no Flamengo. Ele era jogador do Deportivo Táchira até 2021. O ex-atacante passou a atuar como auxiliar técnico do time em 2022 e assumiu o comando em 2024. Ele conquistou o bicampeonato nacional, feito alcançado pelo clube pela primeira vez em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.