Fifa pode mudar sedes da Copa do Mundo 2030 sem aval dos anfitriões

A Fifa pode alterar, por conta própria, as sedes da Copa do Mundo de 2030, que será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos. A informação vem de um documento confidencial obtido pelo jornal espanhol ‘AS’. As federações dos três países farão suas propostas, mas a decisão final será da Fifa. Na Espanha, estão previstos 11 estádios em nove cidades, com Barcelona e Madri contando, a princípio, com dois estádios cada.

De acordo com o ‘AS’, a Fifa tem dúvidas sobre o Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. O clube avalia se é mais vantajoso ceder o estádio à Fifa por dois meses, como exige o regulamento, ou mantê-lo disponível para outros eventos, como shows.

LEIA MAIS: Promotoria pede pena de prisão a Carlo Ancelotti, do Real Madrid, em julgamento na Espanha

Caso o Atlético desista, Valência surge como principal substituta, enquanto Vigo seria uma alternativa para outra possível mudança. Já o estádio La Rosaleda, em Málaga, terá que passar por uma ampliação para atingir os 40 mil lugares exigidos pela Fifa. O vereador do esporte, Borja Vivas, garante que a cidade cumprirá os prazos para ser uma das sedes.

Em Portugal, os jogos do Mundial de 2030 vão acontecer nos estádios da Luz, do Dragão e de Alvalade, tendo Lisboa e Porto como sedes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.