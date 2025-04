Valencia deve retornar ao time titular do Inter em estreia pela Libertadores

O técnico Roger Machado deve fazer pelo menos duas mudanças no Inter para a estreia do time pela Libertadores. Isso porque o atacante Enner Valencia provavelmente retornará ao time titular após uma partida de ausência. Assim, o equatoriano entraria no lugar de Borré.

O colombiano retornou aos 11 iniciais no primeiro compromisso do Colorado no Campeonato Brasileiro, no empate com o Flamengo, no Maracanã. Inclusive, o camisa 19 teve participação no lance que originou o gol dos gaúchos. Já Valencia atuou por apenas 22 minutos na oportunidade.

A propósito, a escolha pelo camisa 13 para ser titular diante do Bahia, em Salvador, seja pontual. Com isso, os dois atacantes estrangeiros manterão a disputa por um espaço no time inicial. Até o momento, Borré leva vantagem por ter um melhor encaixe com o plano de jogo considerado ideal por Roger. No entanto, o colombiano sofreu um estiramento na coxa direita ainda durante o Campeonato Gaúcho e voltou a ser opção no primeiro jogo da final do Gauchão. Neste intervalo, Valencia teve atuações decisivas, inclusive ao marcar um golaço de falta que confirmou o título estadual para o Colorado.

Valencia aproveita oportunidades e passa a empolgar o Inter

Assim, o entendimento da comissão técnica é que o equatoriano recuperou a confiança. Deste modo, a esperança é que ele consiga corresponder às expectativas de dividir o protagonismo da equipe com Alan Patrick. Além de Valencia, a outra modificação será a entrada de Anthoni como titular. Isso porque o clube informou que Rochet sofreu uma fratura na mão esquerda.

Desta forma, o provável time é: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Wesley; Enner Valencia.

O Internacional começa a sua trajetória na Libertadores em confronto com o Bahia, nesta quinta-feira (03/04), às 19h, na Arena Fonte Nova. O duelo, aliás, será válido pela primeira rodada do Grupo F do torneio continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.