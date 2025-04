O Vasco, enfim, está de volta à Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (2/4), o time inicia sua campanha pelo quarto título sul-americano de sua história. Será contra o Melgar (PER), na altitude de Arequipa (2.335m), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Monumental da UNSA, casa da equipe peruana, pelo Grupo G. E a Voz do esporte transmite este duelo, com a sua Jornada esportiva começando a partir das 17h30 (de Brasília). Com a bola rolandom Junior Lampard estará na narração.