O São Paulo estreia na Libertadores-2025. Com o técnico Luis Zubeldía ameaçado, o time busca amenizar a pressão por dias mais tranquilos de trabalho. Assim, o Tricolor visita o Talleres, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Kempes, em Cordoba, na Argentina, pela 1ª rodada da fase de grupos. O duelo é pelo Grupo D e terá a cobertura-raiz da Voz do Esporte. O início da transmissão da melhor mídia digital esportiva de 2023 terá o comando e a narração de Ricardo Froede.