Chelsea x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico na Premier League. Nesta quinta-feira (3), Chelsea e Tottenham se enfrentam às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, no dérbi londrino válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Fifa pode mudar sedes da Copa do Mundo 2030 sem aval dos anfitriões

Como chega o Chelsea

O Chelsea está vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Champions. Com apenas mais nove jogos pela frente, o time londrino depende somente de suas forças para encerrar a Premier League entre os quatro primeiros colocados e confirmar a classificação para o torneio europeu.

Os Blues começaram a 30ª rodada na 4ª posição, com 49 pontos, mas podem ser ultrapassados por Manchester City, Newcastle e Brighton, concorrentes diretos na briga pelo G4. Além disso, o clube londrino viu o Nottingham Forest vencer o Manchester United na última terça-feira (1º) e abrir oito pontos de vantagem, na terceira posição.

Na última rodada antes da Data Fifa de março, o Chelsea perdeu o clássico para o Arsenal, por 1 a 0.

Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Enzo Maresca tem alguns problemas importantes para escalar o time. Isto porque Cole Palmer, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Noni Madueke e Omari Kellyman, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma temporada ruim e é somente o 14º colocado da Premier League, mais próximo da zona de rebaixamento do que do topo da tabela. No entanto, a equipe não corre risco de ser rebaixada.

Na rodada passada, o Tottenham perdeu por 2 a 0 para o Fulham, e agora terá mais um clássico londrino pela frente.

A boa notícia, no entanto, fica por conta da possibilidade de alguns retornos. Kulusevski e Richarlison, com dores musculares, serão reavaliados e podem voltar, assim como o zagueiro Kevin Danso e o meio-campista Lucas Bergvall. Por fim, a única baixa confirmada é o zagueiro Dragusin, lesionado.

Chelsea x Tottenham

30ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 03/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge (ING).

Chelsea: Sánchez; Badiashile, Colwill e Wesley Fofana; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández e Cucurella; Nkunku, Pedro Neto e Jadon Sancho. Técnico: Enzo Maresca.

Tottenham: Vicario; Spence, Archie Gray, Cuti Romero e Udogie; Ben Davies, Bissouma, Bentancur e Brennan Johnson; Solanke e Mathys Tel. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

VAR: Jarred Gillett (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.