Liverpool vence o Everton e dá mais um passo rumo ao título da Premier League

O Liverpool deu mais um passo rumo ao título da Premier League na temporada 2024/25. Afinal, nesta quarta-feira (2), a equipe treinada por Arne Slot venceu o clássico local contra o Everton por 1 a 0, em Anfield, pela 30ª rodada da competição. Diogo Jota fez o único gol da partida, já na etapa final.

O resultado coloca o lado vermelho de Liverpool ainda mais perto de faturar o Campeonato Inglês. Agora, chegou a 73 pontos e voltou a abrir 12 de vantagem para o Arsenal, que venceu o Fulham por 2 a 1, na última terça-feira. Já a parte azul da cidade do Norte da Inglaterra está em 15º, com 34 pontos, mas sem perigo de rebaixamento.

No próximo fim de semana, as duas equipes voltam a campo pela Premier League. Depois de enfrentar o líder fora de casa, o Everton recebe o segundo colocado Arsenal, às 8h30 (de Brasília) do sábado (5). No dia seguinte, o Liverpool viaja até Londres para enfrentar o Fulham, às 10h.

As duas equipes fizeram um bom jogo em Anfield. O Liverpool com a missão de propor e ter mais volume de jogo, enquanto o Everton de se defender bem e sair com velocidade nos contragolpes. A grosso modo, os rivais cumpriram, em parte, com suas estratégias.

Liverpool tem volume e mata o jogo no segundo tempo

De fato, os Reds tiveram maior posse de bola e exploraram, principalmente, o lado esquerdo do ataque, com Luis Díaz, mais acionado que Salah pela direita. Em dois lances, o colombiano levou muito perigo à defesa dos Toffees: uma finalização para fora e um cruzamento para o egípcio, que parou em Pickford.

Do outro lado, o Everton quase abriu o placar em dois contra-ataques. Em um deles, um impedimento muito ajustado de Beto, que estava muito pouco à frente de Konaté. No outro, o centroavante de Guiné recebeu no mano a mano com Van Dijk, viu o holandês falhar feio, algo incomum para sua qualidade, e avançou sozinho. A batida, da entrada da área, caprichosamente acertou a trave de Kelleher, substituto de Alisson. O brasileiro voltou recentemente aos treinos após concussão em jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

O Liverpool voltou do intervalo com a mesma intensidade dos 45 minutos iniciais. Dominando o meio de campo e pressionando o adversário, abriu o placar aos 11. Luis Díaz achou Diogo Jota dentro da área. O português tirou a marcação de Gueye e finalizou para fazer 1 a 0. Assim, demonstrou que sua escalação como titular estava acertada.

O jogo passou a ter poucas emoções após o gol do time da casa, que controlava as ações e não dava espaços ao Everton. Luis Díaz, um dos melhores em campo, quase ampliou. Contudo, Pickford fez boa defesa. Dessa maneira, a partida se arrastou até o apito final do árbitro, para festa da torcida em Anfield.

