Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (3), o Palmeiras estreia na fase de grupos da Libertadores tentando deixar para trás a imagem negativa da perda do Paulistão e do empate na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Allianz Parque. O Verdão enfrentará o Sporting Cristal, em Lima, às 19h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo G. A partida acontecerá no estádio Alberto Gallardo.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Paramount+ (TV fechada e streaming).

Como chega o Sporting Cristal

O time peruano vive um momento conturbado. Atualmente, ocupa apenas a sexta posição na liga nacional, ainda em início de temporada. Por isso, encarar a Libertadores como chance de reação e avançar às oitavas torna-se uma grande oportunidade. No ataque, Cauteruccio, de 37 anos, é a principal esperança de gols. Até aqui, ele balançou as redes cinco vezes e deu duas assistências em seis partidas no ano. O time terá desfalques importantes: Yotún, Iberico e o brasileiro Gustavo Cazonatti.

Como chega o Palmeiras

“A Libertadores é obsessão”, como canta a torcida do Verdão. Por isso, Abel Ferreira levará a campo quase força máxima. Após o empate em casa contra o Botafogo na estreia do Brasileirão, o time saiu vaiado, o que irritou o treinador. Agora, com foco total na Libertadores, o Palmeiras ainda lida com desfalques: Bruno Rodrigues, Paulinho, Marcos Rocha, Maurício e Aníbal Moreno estão fora. A baixa de última hora é o meia Raphael Veiga, que ficou fora da viagem por conta de um trauma na lombar. Por outro lado, Gustavo Gómez viajou com o elenco e pode ser titular na defesa. Vitor Roque, ainda buscando melhor desempenho, será a principal esperança de gols no ataque.

SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 03/3/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alberto Gallardo, em Lima, no Peru

SPORTING: Enríquez; Sosa, Romero, Chávez e Pasquini; González, Távara, Pretell e Castro; Ávila e Cauteruccio.

Técnico: Guillermo Farré.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael (Gustavo Gómez) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade e Facundo Rodriguez – Ambos da Argentina

VAR: Hector Paletta (ARG)

