Benfica supera o Farense e segue na cola do líder Sporting

O Benfica segue cabeça a cabeça com o Sporting na luta pelo título português da temporada de 2024/25. Nesta quarta-feira, 2/4, em casa, no Estádio da Luz, venceu o Farense por 3 a 2. Assim, chegou aos mesmos 67 pontos dos Sportinguistas, mas em segundo lugar nos critérios de desempate. O jogo foi duríssimo para os benfiquistas, pois o Farense foi muito eficaz. Afinal, com apenas 25% de posse, finalizou mais do que os Benfica (14 a 13) e manteve o jogo em aberto até o fim. Nem parecia que o time é o penúltimo colocado (17 pontos) e às portas do rebaixamento.

O Benfica marcou com Akturkoglu (duas vezes, em assistências de Pavlidis) e Pavlidis (em assistência de Akturkoglu). Os tentos do Farense foram de Tomás Ribeiro e Rony Lopes. Agora os benfiquistas se preparam para um clássico. No domingo enfrentarão o Porto, ciente de que não podem tropeçar diante do terceiro colocado (os portistas têm 56 pontos). Afinal, o Sporting jogará em casa na segunda-feira diante do Braga (4º colocado, 56 pontos) e poderá abrir vantagem.

Akturkoglu e Pavlidis, que dupla do Benfica!

O jogo começou sob média para o Benfica, que abriu 2 a 0. Aos sete minutos, Akturkoglu concluiu cruzamento de Aursnes. Aos 23, Pavlidis ampliou com belo gol. Recebeu de Akturkoglu na área, girou em cima de um marcador, passou por outro rival para ter espaço suficiente para chutar, deslocando o goleiro. Porém, aos 43, o Farense diminuiu. Após escanteio da esquerda, o zagueiro Falcão cabeceou no travessão, mas a sobra ficou com o outro zagueiro do time, Tomás Ribeiro, que tocou de cabeça para o gol.

No segundo tempo, o Benfica, sempre com as ações principais, ampliou num lance belíssimo de Akturkoglu. Ele recebeu na lateral-esquerda da sua defesa, avançou quase até a área e tocou a bola. Mas apareceu quase na pequena área para concluir a gol a assistência de Pavlidis. Contudo, o Farense não deixou barato. Aos 18, Rony concluiu de primeira cruzamento do lateral-esquerdo Pooni (o melhor do time) para diminuir o placar. Daí para frente, depois disso, bons ataques do Benfica, alguns contra-ataques do Farense e o placar inalterado, para alívio dos 51.750 torcedores que compareceram em peso para apoiar os benfiquistas na Luz.

Campeonato Português – 27ª rodada

Sábado (29/3)

Casa Pia 2×1 Rio Ave

Estrela da Amadora 0x3 Sporting

Braga 2×1 Arouca

Domingo (30/3)

Santa Clara 1×0 Nacional

Famalicão 4×1 AVS SAD (Aves)

Estoril 1×2 Porto

Moreirense 2×2 Vitória de Guimarães

Terça-feira (1/4)

Boavista 12×3 Gil Vicente

Quarta-feira (2/4)

Benfica 3×2 Farense

