Barcelona vence Atlético e encara o Real Madrid na final da Copa do Rei

Teremos ‘El Clásico’ na final da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Metropolitano, e vai encarar o Real Madrid na decisão. Ferrán Torrez aproveitou a grande assistência de Lamine Yamal para confirmar a vitória na capital espanhola. Com o resultado, o Barça avança das semifinais com placar agregado de 5 a 4, após o empate eletrizante no primeiro jogo, na Catalunha.

LEIA MAIS: Fifa pode mudar sedes da Copa do Mundo 2030 sem aval dos anfitriões

A final entre Real Madrid e Barcelona está marcada para o dia 26 de abril, em jogo único, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla.

A vitória fora de casa confirmou a grande fase do Barcelona nesta temporada. Classificado para a final da Copa do Rei, o torneio mata-mata de maior relevância no futebol espanhol, o Barça também está classificado para as quartas de final da Champions e é o líder isolado de LaLiga, com somente mais nove jogos pela frente.

O Real Madrid, adversário do Barcelona na decisão, passou pela Real Sociedad em outra semifinal emocionante.

Atlético de Madrid x Barcelona

Mesmo fora de casa, o Barcelona dominou o primeiro tempo. Criou chances por todos os lados do ataque e não deu espaço para o Atlético, que não conseguiu se impor. Nervoso, o time da casa cometeu muitas faltas e reclamou bastante com o árbitro José Muñuera, que distribuiu quatro amarelos para os atleticanos e um para o Barça. Assim, o gol de Ferrán Torres, após passe preciso de Yamal, garantiu a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o Atlético fez três mudanças e melhorou. O time passou a pressionar mais e ficou mais presente no ataque, mas o Barcelona também criou boas chances, com Raphinha desperdiçando uma oportunidade clara. Os Colchoneros balançaram a rede com Sörloth, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Nos minutos finais, o Atlético aumentou a pressão, mas o Barcelona segurou o resultado e confirmou a vaga na final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.