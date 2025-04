Flamengo anuncia demissão de Cleber Santos, que era técnico do sub-20

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (2), a demissão do técnico Cleber dos Santos das categorias de base do clube. O treinador deixa o clube após a conquista da Libertadores Sub-20 sobre o Palmeiras. Agora, o português Nuno Campos, de 49 anos e que estava no Toluca, do México, como auxiliar técnico do profissional, vai assumir a equipe da categoria.

“O técnico Cleber dos Santos não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base do Flamengo. O clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador”, em nota nesta quarta-feira.

Existia a possibilidade de Cleber dos Santos assumir o sub-20 B. No entanto, a ideia não se concretizou e o técnico deixa o Flamengo após seis meses.

Cleber dos Santos foi contratado para o sub-20 em outubro de 2024, após Filipe Luís assumir o profissional. Apesar disso, o técnico tem longa história no clube da Gávea. Ele já foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Além disso, Cleber também foi técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010.

Cleber dos Santos, aliás, comandou os jogos do Flamengo no Nordeste. O treinador esteve a frente contra o Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Depois disso, ele retornou ao sub-20 e conquistou a Libertadores da categoria sobre o Palmeiras após disputa por pênaltis.

