Santos x Palmeiras: (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes sub-20 de Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (3) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo acontece no CT Rei Pelé, às 15h (horário de Brasília). O Peixe ainda não perdeu neste início de Brasileirão, com duas vitórias e um empate. Já o Verdão soma dois triunfos e uma derrota.

Onde assistir

A TV do Santos no YouTube transmite ao vivo.

Como chega o Santos

Em terceiro lugar, com 7 pontos, o Peixe busca manter a boa fase e vencer um concorrente direto na luta pela classificação à próxima fase. A equipe, comandada por Leandro Zago, joga no CT Rei Pelé, onde costuma ser forte. Com força máxima, o ataque contará com Rafael Freitas e Juninho como as principais esperanças de gol.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde, aliás, ainda tenta se recuperar após perder a final da Libertadores para o Flamengo. No Brasileirão, venceu Bahia e Internacional, mas na última rodada foi superado pelo Juventude. Desse modo, encara um clássico fora de casa contra o Santos. No ataque, Riquelme Fillipi e Sorriso são as principais apostas para conquistar mais três pontos no time comandado por Lucas Andrade.

SANTOS X PALMEIRAS

4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 03/04/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos – SP

Onde assistir: TV do Santos, no Youtube

SANTOS: João Victor; Diego Henrique, Vinícius Lira, Mina e André Klaus; Gustavo Pereira, Gabriel Pereira e Gabriel Simples; Mateus Xavier, Rafael Freitas e Juninho. Técnico: Leandro Zago.

PALMEIRAS: Aranha; Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo); Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos); Heittor (Giulio), Riquelme Fillipi e Sorriso (Luis Arthur). Técnico: Lucas Andrade

