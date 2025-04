Laudo da CBF aponta restrição para clássicos em São Januário

Um laudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) indicou que o estádio de São Januário não está apto a receber clássicos do futebol carioca, com exceção dos confrontos entre Vasco e Botafogo. A partida contra o Alvinegro é considerada de clima mais amistoso, o que justifica a liberação.

O presidente do Vasco, Pedrinho, porém, defende que o clube enfrente o Flamengo em seu próprio estádio. Além disso, levantou a possibilidade de realizar a partida com torcida única, algo inédito no futebol carioca.

Então, o clube solicitou ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) autorização para mandar o jogo em sua casa. Para isso, a polícia militar teria de mudar as especificações de funcionamento do estádio registradas na CBF.

O Regulamento Geral de Competições (RGC) da entidade prevê que o time visitante tem direito a 10% da carga total de ingressos, percentual que pode ser reduzido em alguns casos, mas não eliminado. Em São Januário, aliás, seriam 2 mil lugares. As informações são do portal “Uol”.

Torcida única em São Januário

No caso do duelo entre Flamengo e Vasco, a aplicação de torcida única só ocorreria mediante determinação da Polícia Militar ou do Ministério Público. Até o momento, não há previsão para a adoção dessa medida.

