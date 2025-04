Corinthians perde para o Huracán em estreia na Sul-Americana

O Corinthians passou por apuros na estreia na Sul-Americana. Embalado pelo título paulista, o Timão não conseguiu ter uma boa atuação e foi dominado pelo Huracán, da Argentina. Assim, foi derrotado por 2 a 1, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Sequeira fez os dois gols dos argentinos, enquanto Raniele descontou.

Com o resultado, o Corinthians larga em desvantagem na Sul-Americana. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase, enquanto o segundo disputa um play-off. O Timão volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

Veja a tabela da Sul-Americana!

Huracán domina primeira metade de jogo

Após encerrar o jejum de títulos no Paulistão, o Corinthians chegou embalado para a estreia na Sul-Americana. Porém, do outro lado tinha uma equipe argentina muito competitiva e organizada. Assim, o Huracán deu muita dor de cabeça para o time paulista e saiu na frente do placar logo aos cinco minutos, com Leonardo Sequeira, que subiu sozinho na área e aproveitou o cruzamento de Léo Gil.

Apesar do gol relâmpago do Huracán, o Corinthians não demorou para reagir. Raniele recebeu passe de Carrillo e empatou a partida, aos 12 minutos, para a euforia da Fiel. O Timão cresceu após o gol de empate e teve chances de virar com Ángel Romero e Yuri Alberto, mas não aproveitou. Quando o jogo parecia nas mãos, o time paulista viu Gustavo Henrique falhar e permitir o segundo gol de Sequeira.

Corinthians tem volume, mas não evita derrota

O Corinthians tentou mudar a postura na etapa final. O time comandado pelo argentino Ramón Díaz teve mais volume, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. O lance mais perigoso foi quando Memphis Depay, aos 19 minutos, arriscou uma finalização do meio-campo e quase surpreendeu o goleiro Galíndez. Mas era pouco. Assim, a pressão aumentou.

O técnico Ramón Díaz tentou renovar a energia do Corinthians e aproveitar o desgaste físico do Huracán, que caiu fisicamente no segundo tempo. Dessa forma, o treinador colocou em campo nomes como Talles Magno, Giovane e Coronado. O Timão ganhou velocidade, mas não conseguia encontrar espaços. Dessa forma, não conseguiu evitar a derrota em casa na estreia.

Corinthians x Huracán

Sul-Americana – 1ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 02/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho, min. 18’/2ºT) e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Giovane, min. 0’/2ºT) e André Carrillo (Breno Bidon, min. 26’/2ºT); Ángel Romero (Talles Magno, min. 0’/2ºT), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Huracán: Galíndez; De la Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Pérez, Ojeda e Leornado Gil (Goitea, min. 43’/2ºT); Mazzantti (Urzi, min. 43’/2ºT), Alanis (Cabral, min. 28’/2ºT) e Sequeira. Técnico: Frank Kudelka

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Gols: Leonardo Sequeira, aos 5′ do 1ºT (0-1); Raniele, aos 12′ do 1ºT (1-1); Leonardo Sequeira, aos 35′ do 1ºT (1-2)

Cartões amarelos: Raniele e Carrillo (COR)

