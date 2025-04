Brasileirão Sub-20: Atlético vence, e Cruzeiro perde 100%; veja todos os resultados

Nesta quarta-feira (2), 10 equipes entraram em campo pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20. Porém, apenas duas venceram: Atlético-MG e América-MG. O Galo bateu o Bahia por 3 a 1, no Estádio das Alterosas e subiu para a 10ª colocação. Por outro lado, o Tricolor, com apenas uma vitória no torneio, está em 17º.

Já o Coelho derrotou o Grêmio por 1 a 0, na Arena Vera Cruz, e saiu da zona de rebaixamento. Assim, o time mineiro assumiu a 15ª posição, com quatro pontos, enquanto o Imortal está em 18º lugar, abrindo a degola, com dois.

Cruzeiro perde 100%

Único que colecionava só vitórias no torneio, o Cabuloso empatou com o RB Bragantino em 3 a 3, no CT do Massa Bruta. O time mineiro, porém, segue como líder do Brasileirão Sub-20, com 10 pontos. O Braga, aliás, é o vice, com oito.

Confira todos os resultados da 4ª rodada do Brasileirão Sub-20

Terça-feira (1)

Botafogo 2×2 Corinthians

Quarta-feira (2)

RB Bragantino 3×3 Cruzeiro

Atlético-MG 3×1 Bahia

América-MG 1×0 Grêmio

Fortaleza 1×1 São Paulo

Atlético-PR 3×0 Cuiabá

Quinta-feira (3)

Santos x Palmeiras – 15h (de Brasília)

Vasco x Atlético-GO – 15h

Fluminense x Flamengo – 17h

Sexta-feira (4)

Internacional x Juventude – 20h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.