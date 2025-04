Palmeiras encerra preparação para a estreia na Libertadores

O Palmeiras realizou, nesta quarta-feira (02), o seu último trabalho antes da estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, que acontece nesta quinta (03), às 19h. Na sua única atividade em Lima, o Verdão utilizou o centro de treinamento da Seleção Peruana.

Abel Ferreira realizou um trabalho tático, com orientações sobre movimentações, posicionamentos e construção de jogadas. Além disso, o elenco treinou jogadas de bolas paradas, ofensivas e defensivas, além de praticar finalizações.

Desfalque nas últimas três partidas, o zagueiro Gustavo Gómez está de volta após se recuperar de lesão. Bicampeão do torneio com o Palmeiras, o defensor está a um gol de igualar a marca de 13 gols do chileno Rubén Espinoza, campeão com o Colo-Colo em 1991, como maior zagueiro artilheiro da Libertadores.

“Feliz por voltar depois de um tempinho fora. Fiz uma recuperação muito boa. Estou bem, graças a Deus, não foi nada grave. Então já estou à disposição do treinador e também feliz por estar relacionado para um jogo de Libertadores, uma competição que temos muita história, que todo jogador quer jogar. Temos uma expectativa muito boa de fazer um bom jogo e levar uma vitória para somar três pontos”, afirmou o paraguaio.

