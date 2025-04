Flamengo se opõe a clássico com torcida única em São Januário e exige garantias do Bepe

O Flamengo se pronunciou, na noite desta quarta-feira (2), em contrariedade à condição de torcida única em um possível clássico contra o Vasco, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de nota oficial, o clube rubro-negro afirma que não se opõe a jogar no estádio do rival, mas que não aceitará a ausência de seus torcedores nas arquibancadas

Desse modo, a diretoria rubro-negra exige garantias de segurança por parte da Polícia Militar para que seus torcedores marquem presença na casa cruz-maltina.

“O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa . O Flamengo entende que o Bepe, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da Nação Rubro-Negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo”, diz o clube.

No começo desta semana, o Vasco encaminhou ofício ao Bepe em que solicita a realização do clássico em São Januário. No documento, o clube cruz-maltino requer a presença de rubro-negros e menciona outras ocasiões às quais seu estádio recebeu torcedores de clubes com histórico de rivalidade, entre eles Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro.

O Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios tem por costume alegar questões de segurança em justificativa aos seus vetos a clássicos em São Januário. Embora não tenha solicitado a presença de torcida única, o presidente Pedrinho afirmou que, em caso de um novo veto, tem interesse em jogar com apenas vascaínos em seu estádio.

