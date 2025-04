Ramón Díaz reconhece falhas em derrota: ‘Estou com raiva’

O Corinthians não começou bem na Sul-Americana. Com muitos erros na defesa e dificuldades no ataque, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos. Assim, o técnico Ramón Díaz reconheceu os problemas, mas pediu cautela e ressaltou que isso faz parte do processo de evolução.

ATUAÇÕES DO TIMÃO!

“Creio que o problema maior fomos nós. Não soubemos gerar futebol. Estou com raiva, é uma lástima, mas tenho que saber perder. Falhamos em algumas coisas. Para nível internacional, é diferente. Vamos ter que trabalhar para se recuperar. Não está nada perdido, mas são erros que, às vezes, acontecem para poder crescer. Perdi muita coisa para ganhar muita coisa”, disse.

O Corinthians sofreu com o Huracán desde o início. O time argentinou abriu o placar com cinco minutos e não se desorganizou nem mesmo após o gol de empate de Raniele. Assim, após uma falha de Gustavo Henrique, o Timão sofreu o segundo gol. Na etapa final, o time paulista teve mais volume, mas não conseguiu evitar a derrota em casa. Com o resultado, o Corinthians larga em desvantagem na Sul-Americana. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase, enquanto o segundo disputa um play-off. O Timão volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

