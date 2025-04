São Paulo bate o Talleres na estreia da Libertadores e encerra tabu em Córdoba

O São Paulo começou muito bem sua jornada na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (02), o Tricolor bateu o Talleres-ARG por 1 a 0, fora de casa. Alisson marcou o único gol da partida, já na segunda etapa.

O resultado encerra um tabu Tricolor de nunca ter vencido em Córdoba. Até a partida, o São Paulo havia apenas perdido e empatado para o Talleres nos confrontos pela Libertadores, além de ter sido derrotado na final da Sul-Americana de 2022, no estádio, para o Independiente del Valle.

Depois da estreia no torneio continental, o Tricolor volta a pensar no Brasileiro, onde encara o Atlético-MG, no próximo domingo (06), fora de casa. Pela Libertadores, o São Paulo recebe o Alianza Lima, no Morumbis, na próxima quinta-feira (10). Já na terça (08), o Talleres visita o Libertad, no Paraguai.

Tricolor começa bem na partida

O primeiro tempo de jogo foi marcado por poucos espaços. O São Paulo conseguiu fechar bem no meio e os donos da casa não conseguiram criar muito. Com o passar do tempo, o Tricolor começou a crescer no jogo e ameaçar o gol adversário. Calleri chegou a balançar as redes, mas o VAR flagrou a posição irregular de Oscar, que deu a assistência, e anulou o gol são-paulino.

Alisson marca e São Paulo vence

O Talleres voltou do intervalo com mudanças e até apareceu mais no ataque. Porém, as primeiras oportunidades foram do São Paulo. Cédric Soares arriscou de fora da área e Herrera defendeu sem sustos. Depois, Arboleda subiu mais alto após cobrança de escanteio e o goleiro apareceu para salvar os argentinos.

Os donos da casa conseguiram criar suas oportunidades depois dos 20′. Riveros e Benavídez arriscaram de fora da área e assustaram o gol de Rafael. O São Paulo reagiu e conseguiu abrir o marcador. Alisson aproveitou sobra de rebote e chutou no cantinho para marcar para o Tricolor.

Os argentinos partiram em busca do empate e quase conseguiram uma ajuda do adversário. Após cobrança de escanteio, Alan Franco tentou cortar o cruzamento e acertou o travessão. Nos acréscimos, Tarragona, que tinha acabado de entrar, ficou com sobra na área, mas chutou para fora.

Talleres-ARG 0 x 1 São Paulo

Libertadores – 1ª rodada do Grupo D

Data e horário: 02/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Gol: Alisson, 31’/2ºT (0-1)

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo (Tarragona, 46’/2ºT), Santiago Fernández e Blás Riveros; Kevin Portilla, Ulises Ortegoza, Rubén Botta (Emanuel Reynoso, intervalo) e Matías Galarza (Palacios, 37’/2ºT) ; Rick Lima (Valentín Depietri, 26’/1ºT) e Nahuel Bustos (Federico Girotti, intervalo). Técnico: Alexander Medina

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Robert Arboleda e Ferraresi (Ruan, 34’/2ºT); Cédric Soares (Igor Vinicius, 43’/2ºT), Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla, 43’/2ºT), Oscar (Luciano, 21’/2ºT) e Enzo Díaz; Ferreira (Wendell, 34’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões amarelos: Depietri e Santiago Fernández (TAL); Luis Zubeldía, Arboleda, Alisson e Cédric Soares (SPFC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.